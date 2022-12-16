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Во Львове нашли склад ворованных запчастей к МиГам

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 10:50
Во Львове нашли склад ворованных запчастей к МиГам
Фото Львовской областной прокуратуры

Правоохранители обнаружили на львовском рынке склад с ворованными с оборонного предприятия запчастями к истребителям МиГ, в другом регионе найден аналогичный склад. 

Источник: пресс-служба Львовской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: Прокуратура сообщает, что во время обысков в торговом павильоне на одном из рынков Львова правоохранители обнаружили склад с более 18 тысяч запчастей к военной авиатехнике, в частности самолетов МиГ.

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Кроме того, на территории другой области обнаружено более 40 тысяч аналогичных запчастей, техническую документацию, телефоны и другие вещественные доказательства по делу. Речь идет о датчиках и других комплектующих, предназначенных для военной авиатехники.

По данным следствия, комплектующие детали к военной авиатехнике похитили с оборонного предприятия. По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 250 млн грн.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту хранения материальных ценностей, заведомо полученных уголовно противоправным путем (ч. 1 ст. 198 УК Украины).

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Следователи пытаются установить лиц, причастных к краже. Изъятые запчасти постараются как можно быстрее передать ВСУ. Отмечается, что они являются дефицитными.

Темы: прокуратураЛьвовОфис генпрокурораавиа
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