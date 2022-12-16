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"Засуджених" кримчан вивезли в регіони РФ

Євген КізіловП'ятниця, 16 грудня 2022, 12:16
Путін і Аксьонов, Getty Images

Кількох незаконно засуджених українців з окупованого Криму етапували у віддалені регіони Росії.

Джерело: "Ґрати"

Деталі: Зокрема, повідомляється, що кримську пенсіонерку Валерію Гольденберг етапували в Дагестан. Про це повідомив її адвокат Марлен Халіков.

Суд у Криму засудив її до двох років колонії-поселення за звинуваченням у "нарузі над місцем поховання" військовослужбовця російської армії з Криму, який загинув у війні проти України. Термін вона відбуватиме в колонії №9 у Кизилюрті.

Так само в Дагестан везуть ще одного ув'язненого з Криму - Олександра Тарапона. Мешканця Алушти засудили до двох із половиною років за антивоєнні листівки з портретом родича-росгвардійця, який воював в Україні. Про це повідомляє представництво президента України в АРК із посиланням на родину Тарапона.

Транзитом через Ростов-на-Дону на територію РФ вивезли з Криму і сімох активістів "Кримської солідарності" - об'єднання адвокатів, родичів політв'язнів та активістів, що допомагає кримчанам, які зазнали переслідувань за політичними та релігійними мотивами.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив їх до тривалих термінів від 13 до 19 років колонії суворого режиму.

ВІДЕО ДНЯ

Адвокат Еміль Курбедінов розповів, що правозахисника Сервера Мустафаєва етаповано до Тамбовської області, а власника кримськотатарського етноцентру "Салачик" Марлена Асанова - до Мордовії. Цивільного журналіста Сейрана Салієва і батька 13 дітей Сервера Зекір'яєва тепер утримують у російських колоніях у Тульській області, активіста Мемета Бєлялова повезли до Новгородської, а Тимура Ібрагімова - до Рязанської області. Голова релігійної громади з Бахчисарайського району Едем Смаїлов - в ув'язненні на території колонії в Костромській області.

Адвокат називає це "примусовим викраденням" з території окупованого Криму і намагається оскаржити дії російської влади відповідно до норм 4-ї Женевської Конвенції, яка забороняє примусово вивозити населення з окупованої території.

Теми: КримРосіяокупаціяв'язниця
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