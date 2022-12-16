"Осужденных" крымчан вывезли в регионы РФ

Нескольких незаконно осужденных украинцев из оккупированного Крыма этапировали в дальние регионы России.

Источник: "Ґрати"

Детали: В частности, сообщается, что крымскую пенсионерку Валерию Гольденберг этапировали в Дагестан. Об этом сообщил ее адвокат Марлен Халиков.

Реклама:

Суд в Крыму приговорил ее к двум годам колонии-поселения по обвинению в "надругательстве над местом захоронения" военнослужащего российской армии из Крыма, погибшего в войне против Украины. Срок она будет отбывать в колонии №9 в Кизилюрте.

Так же в Дагестан везут еще одного заключенного из Крыма — Александра Тарапона. Жителя Алушты приговорили к двум с половиной годам за антивоенные листовки с портретом родственника-росгвардейца, который воевал в Украине. Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК со ссылкой на семью Тарапона.

Транзитом через Ростов-на-Дону на территорию РФ вывезли из Крыма и семерых активистов "Крымской солидарности" — объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим и религиозным мотивам.

ВИДЕО ДНЯ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к длительным срокам от 13 до 19 лет колонии строгого режима.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что правозащитник Сервер Мустафаев этапирован в Тамбовскую область, а владелец крымскотатарского этноцентра "Салачик" Марлен Асанов — в Мордовию. Гражданского журналиста Сейрана Салиева и отца 13 детей Сервера Зекирьяева теперь содержат в российских колониях в Тульской области, активиста Мемета Белялова увезли в Новгородскую, а Тимура Ибрагимова — в Рязанскую область. Глава религиозной общины из Бахчисарайского района Эдем Смаилов — в заключении на территории колонии в Костромской области.

Адвокат называет это "принудительным угоном" с территории оккупированного Крыма и пытается оспорить действия российских властей в соответствии с нормами 4-й Женевской Конвенции, которая запрещает принудительно вывозить население с оккупированной территории.