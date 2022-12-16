Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині зростає схвалення постачання танків в Україну - опитування

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 12:19

Схвалення постачання західних бойових танків в Україну зростає серед громадян Німеччини, однак поки не досягло рівня у половину населення.

Про це свідчать дані політичного барометра ZDF, пише "Європейська правда".

Після 43 відсотків на початку листопада, зараз 48 відсотків виступають за постачання танків Україні. 41 відсоток німців проти, у листопаді цей показник був 47 відсотків.

Найбільше підтримують постачання танків прихильники партії "Зелених" (70 відсотків), найменше – ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (12 відсотків).

Раніше лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц виступив із вимогою, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Раніше Берлін заявив, що продовжить військову підтримку Україні, але вона буде обмежена тими ж видами зброї, які вже були представлені раніше.

Нагадаємо, Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх танків Leopard 2 поки що не прийняла.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НімеччинаУкраїназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні – повітряна тривога, в Білорусі злетіли винищувачі

фотоУ Києві знову відкрили "скляний" міст, який постраждав від ракети 10 жовтня

Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Білий дім

Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому

Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6

Усі новини...
Німеччина
У готелі Берліна лопнув величезний акваріум з 1 млн літрів води, двоє постраждалих
Бундестаг проголосував за граничні ціни на газ та електроенергію
Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи IRIS-T
Останні новини
12:28
УЗ попередила про затримку низки пасажирських поїздів
12:18
фотоУ Кремлі кажуть, що 16 грудня Путін весь день говорив із воєначальниками про війну
12:17
фотоСБУ затримала колаборанта на Миколаївщині, який годував росіян під час окупації
12:13
ЦРУ не бачить доказів, що Путін хоче застосувати ядерну зброю
11:57
фотоПрем'єр Вірменії прийняв у Єревані главу британської МІ6
11:54
фотоНа Полтавщині бабаки викопали кераміку VII століття до нашої ери
11:45
Росіяни обстріляли Херсон: вбили чоловіка, який їхав у автівці
11:28
По всій Україні – повітряна тривога, в Білорусі злетіли винищувачі
11:17
Німеччина допоможе відновити вісім високовольтних підстанцій на півдні та заході
11:08
фотоУ Києві знову відкрили "скляний" міст, який постраждав від ракети 10 жовтня
Усі новини...