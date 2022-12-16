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У Німеччині зростає схвалення постачання танків в Україну - опитування

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 11:19

Схвалення постачання західних бойових танків в Україну зростає серед громадян Німеччини, однак поки не досягло рівня у половину населення.

Про це свідчать дані політичного барометра ZDF, пише "Європейська правда".

Після 43 відсотків на початку листопада, зараз 48 відсотків виступають за постачання танків Україні. 41 відсоток німців проти, у листопаді цей показник був 47 відсотків.

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Найбільше підтримують постачання танків прихильники партії "Зелених" (70 відсотків), найменше – ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (12 відсотків).

Раніше лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц виступив із вимогою, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Раніше Берлін заявив, що продовжить військову підтримку Україні, але вона буде обмежена тими ж видами зброї, які вже були представлені раніше.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх танків Leopard 2 поки що не прийняла.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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