У Німеччині зростає схвалення постачання танків в Україну - опитування

Схвалення постачання західних бойових танків в Україну зростає серед громадян Німеччини, однак поки не досягло рівня у половину населення.

Про це свідчать дані політичного барометра ZDF, пише "Європейська правда".

Після 43 відсотків на початку листопада, зараз 48 відсотків виступають за постачання танків Україні. 41 відсоток німців проти, у листопаді цей показник був 47 відсотків.

Найбільше підтримують постачання танків прихильники партії "Зелених" (70 відсотків), найменше – ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (12 відсотків).

Раніше лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц виступив із вимогою, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Раніше Берлін заявив, що продовжить військову підтримку Україні, але вона буде обмежена тими ж видами зброї, які вже були представлені раніше.

Нагадаємо, Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх танків Leopard 2 поки що не прийняла.