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В Германии растет одобрение поставки танков в Украину - опрос

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 12:19

Одобрение поставки западных боевых танков в Украину растет среди граждан Германии, однако пока не достигло уровня в половину населения.

Об этом свидетельствуют данные политического барометра ZDF, пишет "Европейская правда".

После 43% в начале ноября, сейчас 48% выступают за поставки танков Украине. 41% немцев против, в ноябре этот показатель был 47%.

Больше всего поддерживают поставки танков сторонники партии "Зеленых" (70%), меньше всего - ультраправой "Альтернативы для Германии" (12%).

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил с требованием, чтобы федеральное правительство поставило в Украину боевые танки и бронетранспортеры.

Ранее Берлин заявил, что продолжит военную поддержку Украине, но она будет ограничена теми же видами оружия, которые уже были представлены ранее.

Напомним, Германия продолжает переговоры с Вашингтоном и другими партнерами по поставкам танков Украине, но решение о передаче своих танков Leopard 2 пока не приняла.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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