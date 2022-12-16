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В Україні – відбій повітряної тривоги

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 грудня 2022, 11:32
В Україні – відбій повітряної тривоги
мапа alerts.in.ua

Станом на 12.30 в Україні повідомили про відбій повітряної тривоги на всій території країни.

Джерело: мапа alerts.in.ua

Деталі: Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України, крім окупованої Луганщини та Криму.

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Загалом повітряна тривага в країні тривала 4 години (з приблизно 8.30 до 12.30). 

За інформацією джерел "Української правди" російські окупанти вранці 16 грудня випустили по Україні понад 70 ракет. При цьому більше 40 ракет летіло біля Києва, вдалося збити 37 ворожих ракет.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу пощкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на Харківщині, Запорізькій області, Києві, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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У Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок. Удар вщент знищив цілий під'їзд. Наразі відомо про 2 загиблих. 

Чому це важливо: З 10 жовтня Росія вдається до масованих ракетних обстрілів України. Частину ракет російські терористи випускають по об'єктах інфраструктури України. Зачасту ціллю ворожих ракет чи дронів стають цивільні будинки.

Подібними обстрілами Росія намагається "схилити" Україну до "переговорів". В Україні на шантаж ворога не піддаються. 

Крім 24 лютого, росіяни здійснювали масовані ракетні обстріли України - 10 жовтня, 18 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада, 5 грудня і 16 грудня.

Нагадаємо: 

  • В Україні уже майже 10 місяців триває широкомасштабна війна з Росією після відкритого нападу окупантів 24 лютого.
  • Російські ракети стирають із лиця землі українські міста, нищать цивільну інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Путіна заявляють, що таким чином "схиляють" Україну до миру. 
  • Росія під керівництвом Путіна вбила і депортувала десятки тисяч українців, заборонила протести та мовлення опозиційних ЗМІ у своїй країні, але російський диктатор все ще наважується називати українську владу "нацистським режимом".

Теми: повітряна тривогаракетний ударобстрілУкраїна
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