В Украине – отбой воздушной тревоги

По состоянию на 12.30 в Украине сообщили об отбое воздушной тревоги на всей территории страны.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины, кроме оккупированной Луганщины и Крыма.

В общем воздушная тревога в стране продолжалась 4 часа (с примерно 8.30 до 12.30).

По информации источников "Украинской правды" российские оккупанты утром 16 декабря выпустили по Украине более 70 ракет. При этом более 40 ракет летело возле Киева, удалось сбить 37 вражеских ракет.

В результате массированного ракетного обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области, Запорожской области, Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом. Удар полностью уничтожил целый подъезд. Сейчас известно о 2 погибших.

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Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.

Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются.

Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября, 5 декабря и 16 декабря.

Напомним: