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В Украине – отбой воздушной тревоги

Алена МазуренкоПятница, 16 декабря 2022, 11:32
В Украине – отбой воздушной тревоги
карта alerts.in.ua

По состоянию на 12.30 в Украине сообщили об отбое воздушной тревоги на всей территории страны.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины, кроме оккупированной Луганщины и Крыма.

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В общем воздушная тревога в стране продолжалась 4 часа (с примерно 8.30 до 12.30). 

По информации источников "Украинской правды" российские оккупанты утром 16 декабря выпустили по Украине более 70 ракет. При этом более 40 ракет летело возле Киева, удалось сбить 37 вражеских ракет.

В результате массированного ракетного обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области, Запорожской области, Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях.

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В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом. Удар полностью уничтожил целый подъезд. Сейчас известно о 2 погибших. 

Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.

Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются.

Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября, 5 декабря и 16 декабря.

Напомним: 

  • В Украине уже 9 месяцев продолжается широкомасштабная война с Россией после открытого нападения оккупантов 24 февраля.
  • Российские ракеты стирают с лиця земли украинские города, уничтожают гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. У Путина заявляют, что таким образом "склоняют" Украину к миру. 
  • Россия под руководством Путина убила и депортировала десятки тысяч украинцев, запретила протесты и вещание оппозиционных СМИ в своей стране, но российский диктатор все еще осмеливается называть украинскую власть "нацистским режимом".

Темы: воздушная тревогаракетный ударобстрелУкраина
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