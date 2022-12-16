США можуть дати Україні нову зброю через можливий наступ РФ на Київ – Politico

Сполучені Штати розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.

Джерело: Politico з посиланням на шістьох знайомих з цим питанням співбесідників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами двох американських чиновників і ще однієї особи, знайомої з цим питанням, крім відправки Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметру, які значно збільшать дальність удару.

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Передісторія: 15 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 000 нових військових і може спробувати захопити Київ вже в січні.

Що цьому передувало: 15 грудня Пентагон оголосив, що розширює навчання українських військових на базі США в Німеччині. Військові США наразі навчають кілька сотень українців. Новий план розширить цей показник до приблизно 500 солдатів на місяць, а навчання включатиме координування маневрування піхоти з підтримкою артилерії.