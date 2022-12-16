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США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления РФ на Киев – Politico

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 12:45
ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТЫ "ПАТРИОТ", ФОТО GETTYIMAGES

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе. 

Источник: Politico со ссылкой на шестерых знакомых с этим вопросом собеседников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с этим вопросом, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара. 

Предыстория: 15 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 000 новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе. 

Что этому предшествовало: 15 декабря Пентагон объявил, что расширяет обучение украинских военных на базе США в Германии. Военные США сейчас обучают несколько сотен украинцев. Новый план расширит этот показатель до примерно 500 солдат в месяц, а обучение будет включать координирование маневрирования пехоты с поддержкой артиллерии.

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Темы: СШАвойнаоружиеСМИ
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