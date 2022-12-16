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США розповіли, як санкції вплинули на економіку РФ: Путіну вже бракує грошей

П'ятниця, 16 грудня 2022, 13:09

За оцінками Вашингтона,  санкції вже мають суттєвий вплив на російську економіку і Кремль відчуває нестачу коштів на ведення війни.

Про це розповів координатор із санкційної політики Держдепу США Джеймс О’Браєн, пише "Європейська правда". 

За його словами, із 630 млрд доларів російських коштів на банківських рахунках, 300 млрд заморожені і Росія витрачає решту.

"Ми вважаємо, що Росія витратила понад 80 млрд лише у перші місяці цієї війни. І, на додачу, можна бачити скорочення у бюджеті. Вони нещодавно втратили свій найцінніший ресурс - можливо до 900 тисяч росіян виїхали з країни через мобілізацію, санкції і війну", - зазначив О’Браєн. 

Також США вважають, що Росії набагато важче виробляти всередині країни ве необхідне для ведення війни, як і імпортувати цю продукцію. "Хоча вони трохи заробляють з продажу нафти, газу та добрив, вони не можуть купити багато чого необхідного для сучасного ведення війни. Так, станом на вересень імпорт напівпровідників впав на 70%", - розповів О’Браєн. 

Вашингтон вважає, що у найближчі роки економіка РФ скоротиться щонайменш на 16%, а до 2030 року - на 20%. 

О’Браєн додав, що у Кремлі шукають способи обходити санкції через інші країни, купуючи товари подвійного призначення, та попередив, що США не будуть толерувати сприяння у цьому. 

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"Наш сигнал дуже чіткий: якщо будь-яка компанія надає Росії підтримку у тому, щоб обходити санкції, вона сама підставляється під санкції. Ми доносимо цей сигнал до бізнесу не лише у партнерських країнах, але й у Китаї, Туреччині, Індії та інших", - сказав він. 

Як повідомлялося, на початку грудня США внесли в "чорний список" понад 10 компаній з РФ і Європи, які допомагали російській армії.

У ЗМІ періодично з’являються повідомлення, що у зброї, яка використовується проти України, знаходять західні компоненти. 

Теми: СШАвійнаРосіяекономіка
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