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США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ: Путину уже не хватает денег

Пятница, 16 декабря 2022, 13:09

По оценкам Вашингтона, санкции уже имеют существенное влияние на российскую экономику и Кремль испытывает недостаток средств на ведение войны.

Об этом рассказал координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен, пишет "Европейская правда". 

По его словам, из 630 млрд долларов российских средств на банковских счетах, 300 млрд заморожены и Россия тратит остальные.

"Мы считаем, что Россия потратила более 80 млрд только в первые месяцы этой войны. И, в дополнение, можно видеть сокращение в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс - возможно до 900 тысяч россиян выехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны", - отметил О'Брайен. 

Также США считают, что России гораздо труднее производить внутри страны все необходимое для ведения войны, как и импортировать эту продукцию. "Хотя они немного зарабатывают с продажи нефти, газа и удобрений, они не могут купить много чего необходимого для современного ведения войны. Так, по состоянию на сентябрь импорт полупроводников упал на 70%", - рассказал О'Брайен. 

Вашингтон считает, что в ближайшие годы экономика РФ сократится минимум на 16%, а к 2030 году - на 20%. 

О'Брайен добавил, что в Кремле ищут способы обходить санкции через другие страны, покупая товары двойного назначения, и предупредил, что США не будут терпеть содействие в этом. 

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"Наш сигнал очень четкий: если любая компания предоставляет России поддержку в том, чтобы обходить санкции, она сама подставляется под санкции. Мы доносим этот сигнал до бизнеса не только в партнерских странах, но и в Китае, Турции, Индии и других", - сказал он. 

Как сообщалось, в начале декабря США внесли в "черный список" более 10 компаний из РФ и Европы, которые помогали российской армии.

В СМИ периодически появляются сообщения, что в оружии, которое используется против Украины, находят западные компоненты. 

Темы: СШАвойнаРосcияэкономика
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