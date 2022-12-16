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ФІФА відмовила Зеленському у проханні поширити послання миру на фіналі ЧС – CNN

Євген КізіловП'ятниця, 16 грудня 2022, 12:45
ФІФА відмовила Зеленському у проханні поширити послання миру на фіналі ЧС – CNN
президент фіфа джанні інфантіно, Getty Images

Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі у неділю 18 грудня.

Джерело: CNN із посиланням на своїх співрозмовників

Деталі: Як повідомило джерело CNN, Офіс Зеленського запропонував ФІФА з'явитися у відеозверненні до вболівальників на стадіоні перед початком матчу і був здивований негативною відповіддю.

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Пряма мова джерела: "Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу для більшого блага".

Більше деталей: Невідомо, чи хоче Зеленський звернутися наживо, чи в записі.

Джерело додало, що переговори між Україною та керівним органом спорту все ще тривають.

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Чому це важливо: Зеленський наполегливо бореться за те, щоб Україна постійно перебувала в центрі уваги світової спільноти з моменту широкомасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого. Для цього він серед іншого робить звернення до різних країн світу і міжнародних інституцій.

Нагадаємо: Зараз в Катарі проходить чемпіонат світу з футболу. У неділю відбудеться фінальний матч змагань між збірними Аргентини і Франції.

Теми: ЗеленськийФІФАфутболвійна
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