ФИФА отказала Зеленскому в просьбе распространить послание мира на финале ЧМ – CNN
Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире на финале чемпионата мира по футболу в Катаре в воскресенье 18 декабря.
Источник: CNN со ссылкой на своих собеседников
Детали: Как сообщил источник CNN, Офис Зеленского предложил ФИФА появиться в видеообращении к болельщикам на стадионе перед началом матча и был удивлен отрицательным ответом.
Прямая речь источника: "Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для большего блага".
Больше деталей: Неизвестно, хочет ли Зеленский обратиться вживую или в записи.
Источник добавил, что переговоры между Украиной и руководящим органом спорта все еще продолжаются.
Почему это важно: Зеленский настойчиво борется за то, чтобы Украина постоянно находилась в центре внимания мирового сообщества с момента широкомасштабного вторжения России в конце февраля. Для этого он среди прочего делает обращения к разным странам мира и международным институциям.
Напомним: Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по футболу. В воскресенье состоится финальный матч соревнований между сборными Аргентины и Франции.