Добкін, який фотографувався у формі і з автоматом, не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні в поліції – нардеп
Ексмер Харкова Михайло Добкін, який раніше фотографувався у військовій формі і з автоматом, не служить ні Збройних силах України, ні у Нацгвардії, ні в поліції, ні в СБУ, запевняє нардеп Ярослав Юрчишин.
Джерело: Юрчишин у Telegram з посиланням на відповіді загаданих відомств на запити
Пряма мова Юрчишина: "У жовтні в інфопросторі почали з’являтися світлини, де проросійський політик Михайло Добкін буцімто воює на стороні України.
Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення".
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У жовтні донька Добкіна Алла у своєму Instagram опублікувала кілька різних фото ексмера Харкова у військовій формі і підписала їх так: "Ви запитували, де мій тато… У відрядженні, у дуже короткому. Люблю і пишаюся! Слава Україні та нашій землі".
Наразі такого поста на її сторінці немає.
Про те, що "Добкін пішов служити" і зробив це "далеко не вчора" писав у жовтні і ексдепутат Андрій Лозовий.
Колишній парламентар також оприлюднив переписку з Добкіним, яка мала підтвердити, що Добкін нібито воює.