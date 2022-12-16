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Добкін, який фотографувався у формі і з автоматом, не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні в поліції – нардеп

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 13:52
Добкін, який фотографувався у формі і з автоматом, не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні в поліції – нардеп
Колаж з Facebook Євгена Кіосі

Ексмер Харкова Михайло Добкін, який раніше фотографувався у військовій формі і з автоматом, не служить ні Збройних силах України, ні у Нацгвардії, ні в поліції, ні в СБУ, запевняє нардеп Ярослав Юрчишин.

Джерело: Юрчишин у Telegram з посиланням на відповіді загаданих відомств на запити

Пряма мова Юрчишина: "У жовтні в інфопросторі почали з’являтися світлини, де проросійський політик Михайло Добкін буцімто воює на стороні України.

Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення". 

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Деталі: Нардеп поцікавився, "де ж свої подвиги здійснює поціновувач усього російського?" 

 

У жовтні донька Добкіна Алла у своєму Instagram опублікувала кілька різних фото ексмера Харкова у військовій формі і підписала їх так: "Ви запитували, де мій тато… У відрядженні, у дуже короткому. Люблю і пишаюся! Слава Україні та нашій землі". 

 
Скриншот з Іnstagram Добкіної
фото glavcom.ua

Наразі такого поста на її сторінці немає. 

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скриншот з Іnstagram ДОбкіної від вересня по теперішній час

Про те, що "Добкін пішов служити" і зробив це "далеко не вчора" писав у жовтні і ексдепутат Андрій Лозовий. 

 

Колишній парламентар також оприлюднив переписку з Добкіним, яка мала підтвердити, що Добкін нібито воює.

 

Теми: Добкінвійна
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