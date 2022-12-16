Добкін, який фотографувався у формі і з автоматом, не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні в поліції – нардеп

Ексмер Харкова Михайло Добкін, який раніше фотографувався у військовій формі і з автоматом, не служить ні Збройних силах України, ні у Нацгвардії, ні в поліції, ні в СБУ, запевняє нардеп Ярослав Юрчишин.

Джерело: Юрчишин у Telegram з посиланням на відповіді загаданих відомств на запити

Пряма мова Юрчишина: "У жовтні в інфопросторі почали з’являтися світлини, де проросійський політик Михайло Добкін буцімто воює на стороні України.



Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення".

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У жовтні донька Добкіна Алла у своєму Instagram опублікувала кілька різних фото ексмера Харкова у військовій формі і підписала їх так: "Ви запитували, де мій тато… У відрядженні, у дуже короткому. Люблю і пишаюся! Слава Україні та нашій землі".

Скриншот з Іnstagram Добкіної фото glavcom.ua

Наразі такого поста на її сторінці немає.

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Про те, що "Добкін пішов служити" і зробив це "далеко не вчора" писав у жовтні і ексдепутат Андрій Лозовий.

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Колишній парламентар також оприлюднив переписку з Добкіним, яка мала підтвердити, що Добкін нібито воює.