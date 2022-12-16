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Добкин, который фотографировался в форме и с автоматом, не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции – нардеп

Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 13:52
Добкин, который фотографировался в форме и с автоматом, не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции – нардеп
Коллаж из Facebook Евгения Киоси

Экс-мер Харькова Михаил Добкин, который ранее фотографировался в военной форме и с автоматом, не служит ни в Вооруженных силах Украины, ни в Нацгвардии, ни в полиции, ни в СБУ, уверяет нардеп Ярослав Юрчишин.

Источник: Юрчишин в Telegram со ссылкой на ответы упомянутых ведомств на запросы

Прямая речь Юрчишина: "В октябре в инфопространстве начали появляться фотографии, где пророссийский политик Михаил Добкин якобы воюет на стороне Украины.

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Решил это проверить. В Минобороны и других структурах об этом бравом герое ничего не слышали. Об этом я узнал из ответов на мои депутатские обращения". 

 

Детали: Нардеп поинтересовался, "где же свои подвиги совершает ценитель всего российского?" 

 

В октябре дочь Добкина Алла в своем Instagram опубликовала несколько различных фото экс-мэра Харькова в военной форме и подписала их так: "Вы спрашивали, где мой папа... В командировке, в очень короткой. Люблю и горжусь! Слава Украине и нашей земле". 

ВИДЕО ДНЯ
 
СКРИНШОТ ИЗ INSTAGRAM ДОБКИНОЙ
Фото glavcom.ua

Сейчас такого поста на ее странице нет.

 
Пост о Добкине-защитнике исчез?
СКРИНШОТ ИЗ INSTAGRAM ДОБКИНОЙ ОТ СЕНТЯБРЯ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

О том, что "Добкин пошел служить" и сделал это "далеко не вчера" писал в октябре и экс-депутат Андрей Лозовой. 

 

Бывший парламентарий также обнародовал переписку с Добкиным, которая должна была подтвердить, что Добкин якобы воюет.

   

Темы: Добкинвойна
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