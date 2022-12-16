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Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 14:58

Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спершу пропонував президент Джо Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай, та 800 млн військової підтримки для України для відсічі агресії РФ. 

Проєкт прийняли переважаючою більшістю голосів 83 до 11. Не підтримали його лише окремі сенатори-ліберали та "фіскальні консерватори", які вимагають ще більшого контролю за витратами.

Палата представників - нижня палата Конгресу - схвалила оборонний бюджет ще 8 грудня. Тепер проєкт вирушає на підпис до президента США Джо Байдена. 

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Теми: СШАбюджет
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