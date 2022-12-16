Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год с рекордными 858 млрд долларов, в котором заложены средства и для военной помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В оборонный бюджет заложили на 45 млрд больше, чем изначально предлагал президент Джо Байден. Бюджет предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия, поддержку для Тайваня, которому угрожает Китай, и 800 млн военной поддержки для Украины для отпора агрессии РФ.

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Проект приняли подавляющим большинством голосов 83 к 11. Не поддержали его только отдельные сенаторы-либералы и "фискальные консерваторы", которые требуют еще большего контроля за расходами.

Палата представителей - нижняя палата Конгресса - одобрила оборонный бюджет еще 8 декабря. Теперь проект отправляется на подпись к президенту США Джо Байдену.