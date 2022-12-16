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Окупанти переводять усі лікарні Луганщини на обслуговування військових РФ

Євген КізіловП'ятниця, 16 грудня 2022, 14:04
Окупанти переводять усі лікарні Луганщини на обслуговування військових РФ
pixabay.com

Через чисельні втрати серед особового складу росіян лікарні, що окуповані ворогом на Луганщині, відмовляють цивільним у медичному обслуговуванні.

Джерело: Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій

Деталі: Повідомляється, що кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведена на обслуговування поранених окупантів лікарня в Кремінній. 

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Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтувати на військових.

Таку стратегію окупанти обрали по всій тимчасово окупованій частині області.

Теми: Луганська областьокупаціямедицинаРосія
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