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Оккупанты переводят все больницы Луганщины на обслуживание военных РФ

Евгений КизиловПятница, 16 декабря 2022, 15:04
pixabay.com

Из-за многочисленных потерь среди личного состава россиян больницы, оккупированные врагом на Луганщине, отказывают гражданским в медицинском обслуживании.

Источник: Центр национального сопротивления Сил специальных операций

Детали: Сообщается, что несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли на формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница №3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание раненых оккупантов больница в Кременной.

Луганская городская многопрофильная больница №15 отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентировать на военных.

Такую стратегию оккупанты выбрали по всей временно оккупированной части области.

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Темы: Луганская областьоккупациямедицинаРосcия
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