Під час атаки на Україну кілька ворожих ракет могли впасти біля російського Волгограда

Ймовірно російська ракета чи кілька ракет впали на території російської Волгоградської області. Офіційні відомства в РФ не коментують події, але очевидці публікують фото та відео уламків.

Джерело: V1.RU новости Волгограда

Деталі: Зокрема, фрагменти уламків кількох, як пишуть росЗМІ "невідомих апаратів" виявили вдень 16 грудня в Єланському районі.

Перші фото і відео опублікували об 11.00, але згодом їх видалили. Російські ЗМІ називають ймовірні уламки ракети - НЛО.

Пряма мова очевидця: "Це жах, тут усі дерева позносило. Тут якісь трубки і плати валяються. Ще якісь частини. Он вона, мабуть, зверху почала падати, але дерева там не зачепила".

Повідомляється, що інцидент стався поблизу села Дубового. Голова Дубівського сільського поселення Олексій Голєв заявив: "Сталося це близько 9 ранку. Щось упало в полях, а щось - на територію приватного домоволодіння - пошкоджено один сарай. Що це за уламки, встановити поки що не вдалося. Місцевість оточена, ми чекаємо військових".

Наразі екстрені служби РФ та органи виконавчої влади відмовчуються про те, що саме впало на території Росії.

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Зокрема, на місці події побували співробітники МНС, які переадресували російських журналістів до Міністерства оборони РФ.

Згодом джерело в екстрених службах РФ підтвердило факт падіння "непізнаних об'єктів", але при цьому там заявили, що "ніхто поки не знає, що там впало".

В адміністрації Єланського району також відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на те, що в результаті падіння уламків ніхто не постраждав.

У пресслужбі Південного військового округу РФ на дзвінки російських ЗМІ також не відповіли.

Візуально уламки, що впали на території Єланського району, нагадують крилату ракету великої дальності Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK.

16 грудня російські окупанти випустили по Україні 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Зокрема, росіяни випускали крилаті ракети Х-101/Х-555 з Каспію і з Саратовської області, в районі Енгельса, де базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

Водночас, в росЗМІ припускають, що на території Росії впали "пусті заряди", бо в іншому випадку руйнування були б набагато більшими.

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