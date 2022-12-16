Во время атаки на Украину несколько вражеских ракет могли упасть возле российского Волгограда

Вероятно российская ракета или несколько ракет упали на территории российской Волгоградской области. Официальные ведомства в РФ не комментируют события, но очевидцы публикуют фото и видео обломков.

Источник: V1.RU новости Волгограда

Детали: В частности, фрагменты обломков нескольких, как пишут росСМИ "неизвестных аппаратов" обнаружили днем 16 декабря в Еланском районе.

Первые фото и видео опубликовали в 11.00, но позже их удалили. Российские СМИ называют вероятные обломки ракеты - НЛО.

Прямая речь очевидца: "Это ужас, здесь все деревья посносило. Здесь какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела".

Сообщается, что инцидент произошел вблизи села Дубового. Председатель Дубовского сельского поселения Алексей Голев заявил: "Произошло это около 9 утра. Что-то упало в полях, а что-то - на территорию частного домовладения - поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных".

Сейчас экстренные службы РФ и органы исполнительной власти отмалчиваются о том, что именно упало на территории России.

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В частности, на месте происшествия побывали сотрудники МЧС, которые переадресовали российских журналистов в Министерство обороны РФ.

Позже источник в экстренных службах РФ подтвердил факт падения "неопознанных объектов", но при этом там заявили, что "никто пока не знает, что там упало".

В администрации Еланского района также отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что в результате падения обломков никто не пострадал.

В пресс-службе Южного военного округа РФ на звонки российских СМИ также не ответили.

Визуально обломки, упавшие на территории Еланского района, напоминают крылатую ракету большой дальности Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK.

16 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П).

В частности, россияне выпускали крылатые ракеты Х-101/Х-555 с Каспия и из Саратовской области, в районе Энгельса, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

В то же время, в росСМИ предполагают, что на территории России упали "пустые заряды", потому что в противном случае разрушения были бы гораздо больше.

Напомним: