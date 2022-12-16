Росіяни за четвер вбили 14 мирних українців – влада
П'ятниця, 16 грудня 2022, 14:39
Протягом 15 грудня обстріли російських загарбників забрали життя 14 цивільних українців, ще 30 отримали поранення.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко із посиланням на дані обласних військових адміністрацій
Деталі: Статистика така:
Реклама:
- Дніпропетровська область - 3 загиблих і 10 поранених;
- Донецька область - 7 загиблих і 7 поранених;
- Київська область - 4 поранених;
- Харківська область - 1 загиблий;
- Херсонська область - 3 загиблих і 9 поранених.