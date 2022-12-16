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Росіяни за четвер вбили 14 мирних українців – влада

Євген КізіловП'ятниця, 16 грудня 2022, 15:39
інфографіка з телеграм-каналу Тимошенка

Протягом 15 грудня обстріли російських загарбників забрали життя 14 цивільних українців, ще 30 отримали поранення.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко із посиланням на дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Статистика така:

  • Дніпропетровська область - 3 загиблих і 10 поранених;
  • Донецька область - 7 загиблих і 7 поранених;
  • Київська область - 4 поранених;
  • Харківська область - 1 загиблий;
  • Херсонська область - 3 загиблих і 9 поранених.

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Теми: війнаУкраїнажертвиРосія
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