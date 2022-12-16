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Россияне за четверг убили 14 мирных украинцев - власти

Евгений КизиловПятница, 16 декабря 2022, 15:39
инфографика с телеграм-канала тимошенко

В течение 15 декабря обстрелы российских захватчиков унесли жизни 14 гражданских украинцев, еще 30 получили ранения.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций

Детали: Статистика такова:

  • Днепропетровская область - 3 погибших и 10 раненых;
  • Донецкая область - 7 погибших и 7 раненых;
  • Киевская область - 4 раненых;
  • Харьковская область - 1 погибший;
  • Херсонская область - 3 погибших и 9 раненых.

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Темы: войнаУкраинажертвыРосcия
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