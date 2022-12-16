Россияне за четверг убили 14 мирных украинцев - власти
Пятница, 16 декабря 2022, 15:39
В течение 15 декабря обстрелы российских захватчиков унесли жизни 14 гражданских украинцев, еще 30 получили ранения.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций
Детали: Статистика такова:
- Днепропетровская область - 3 погибших и 10 раненых;
- Донецкая область - 7 погибших и 7 раненых;
- Киевская область - 4 раненых;
- Харьковская область - 1 погибший;
- Херсонская область - 3 погибших и 9 раненых.
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