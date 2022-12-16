Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне за четверг убили 14 мирных украинцев - власти

Евгений КизиловПятница, 16 декабря 2022, 14:39
Россияне за четверг убили 14 мирных украинцев - власти
инфографика с телеграм-канала тимошенко

В течение 15 декабря обстрелы российских захватчиков унесли жизни 14 гражданских украинцев, еще 30 получили ранения.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций

Детали: Статистика такова:

Реклама:
  • Днепропетровская область - 3 погибших и 10 раненых;
  • Донецкая область - 7 погибших и 7 раненых;
  • Киевская область - 4 раненых;
  • Харьковская область - 1 погибший;
  • Херсонская область - 3 погибших и 9 раненых.

Темы: войнаУкраинажертвыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: