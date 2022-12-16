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РФ зранку близько 40 разів обстріляла Сумщину

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 16:03
Ілюстративне ФОТО з GETTY

На Сумщині під час ранкової повітряної тривоги зафіксовали близько 40 влучань російських снарядів. 

Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні, росіяни накрили вогнем прикордоння Сумщини: били з артилерії та мінометів". 

Деталі: Він уточнив, що зафіксовано близько 40 влучань по Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотінській громадах. Живицький додав, що розповість деталі згодом.

Зранку 16 грудня повітряна тривога у Сумській області тривала з 07:54 до 12:19, тобто 4 години і 24 хвилини.

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Теми: Сумська областьвійнавибух
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