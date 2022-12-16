РФ зранку близько 40 разів обстріляла Сумщину

На Сумщині під час ранкової повітряної тривоги зафіксовали близько 40 влучань російських снарядів.

Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні, росіяни накрили вогнем прикордоння Сумщини: били з артилерії та мінометів".

Деталі: Він уточнив, що зафіксовано близько 40 влучань по Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотінській громадах. Живицький додав, що розповість деталі згодом.

Зранку 16 грудня повітряна тривога у Сумській області тривала з 07:54 до 12:19, тобто 4 години і 24 хвилини.