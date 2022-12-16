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РФ утром около 40 раз обстреляла Сумскую область

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 16:03
Иллюстартивное ФОТО с GETTY

На Сумщине во время утренней воздушной тревоги зафиксировано около 40 попаданий российских снарядов. 

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Во время воздушной тревоги и ракетных ударов по всей Украине, россияне накрыли огнем приграничье Сумщины: били из артиллерии и минометов". 

Детали: Он уточнил, что зафиксировано около 40 прилетов по Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской общинах. Живицкий добавил, что расскажет детали позже.

Утром 16 декабря воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 07:54 до 12:19, то есть 4 часа и 24 минуты.

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Темы: Сумская областьвойнавзрыв
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