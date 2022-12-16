РФ утром около 40 раз обстреляла Сумскую область
Пятница, 16 декабря 2022, 15:03
На Сумщине во время утренней воздушной тревоги зафиксировано около 40 попаданий российских снарядов.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь: "Во время воздушной тревоги и ракетных ударов по всей Украине, россияне накрыли огнем приграничье Сумщины: били из артиллерии и минометов".
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Детали: Он уточнил, что зафиксировано около 40 прилетов по Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской общинах. Живицкий добавил, что расскажет детали позже.
Утром 16 декабря воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 07:54 до 12:19, то есть 4 часа и 24 минуты.