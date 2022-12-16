У Британії створили статую Путіна з головою-членом для допомоги ЗСУ та кидання яйцями

У селі Белл-Енд англійського графства Вустершир група місцевих жителів встановила статую президента Росії Владіміра Путіна золотого кольору з головою у вигляді пеніса на знак протесту проти повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Статуя була встановлена в четвер поряд із дорожнім знаком у центрі села. Мешканцям села та перехожим роздавали яйця, які можна було кинути в російського президента.

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Крім того, Путіну дали звання Bellend of the Year, де слово Bellend обігрує назву села і є співзвучним із англійським перекладом виразу "головка члена".

@TheLastLeg #isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG — Rob Knowles (@RobKnowles36) December 15, 2022

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"Мені потрібно було нагородити когось нагородою "Bellend of the Year", і я подумав, що є одна людина, яка цього року всюди вважається bellend – і це Владімір Путін. Статую можна було закидати яйцями, і люди охоче і з задоволенням це робили", – розповів організатор акції, що побажав лишитись невідомим.

Він додав, що планує з групою однодумців створити та продавати мініатюрні копії статуї Путіна з головою-членом, щоб зібрати кошти для благодійного фонду на підтримку українських біженців.

"За рік я бачив руйнування, які сталися в Україні, і як багато людей були змушені покинути свої домівки в результаті війни. Тому я подумав: "Я справді хочу допомогти, я хочу зробити свій внесок і я хочу спробувати зібрати трохи грошей, щоб допомогти цим людям", – зазначив організатор.

Нагадаємо, в листопаді в Празі на місці пам’ятника радянському маршалу Конєву поставили скульптуру Путіна на унітазі у вигляді гобліна. Її виставили на аукціон зі стартовою ціною 10 тисяч євро, а кошти планують витратити на купівлю та відправку бойового безпілотника українським військам.