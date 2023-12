У Британії створили статую Путіна з головою-членом для допомоги ЗСУ та кидання яйцями

У селі Белл-Енд англійського графства Вустершир група місцевих жителів встановила статую президента Росії Владіміра Путіна золотого кольору з головою у вигляді пеніса на знак протесту проти повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Статуя була встановлена в четвер поряд із дорожнім знаком у центрі села. Мешканцям села та перехожим роздавали яйця, які можна було кинути в російського президента.

Крім того, Путіну дали звання Bellend of the Year, де слово Bellend обігрує назву села і є співзвучним із англійським перекладом виразу "головка члена".

@TheLastLeg #isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG