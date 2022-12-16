В Британии создали статую Путина с головой-членом для помощи ВСУ и бросания яйцами

В селе Белл-Энд английского графства Вустершир группа местных жителей установила статую президента России Владимира Путина золотого цвета с головой в виде пениса в знак протеста против полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Статуя была установлена в четверг рядом с дорожным знаком в центре села. Жителям села и прохожим раздавали яйца, которые можно было бросить в российского президента.

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Кроме того, Путину дали звание Bellend of the Year, где слово Bellend обыгрывает название села и является созвучным с английским переводом выражения "головка члена".

@TheLastLeg #isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG — Rob Knowles (@RobKnowles36) December 15, 2022

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"Мне нужно было наградить кого-то наградой "Bellend of the Year", и я подумал, что есть один человек, который в этом году везде считается bellend - и это Владимир Путин. Статую можно было забрасывать яйцами, и люди охотно и с удовольствием это делали", - рассказал организатор акции, пожелавший остаться неизвестным.

Он добавил, что планирует с группой единомышленников создать и продавать миниатюрные копии статуи Путина с головой-членом, чтобы собрать средства для благотворительного фонда в поддержку украинских беженцев.

"За год я видел разрушения, которые произошли в Украине, и как много людей были вынуждены покинуть свои дома в результате войны. Поэтому я подумал: "Я действительно хочу помочь, я хочу сделать свой вклад и я хочу попробовать собрать немного денег, чтобы помочь этим людям", - отметил организатор.

Напомним, в ноябре в Праге на месте памятника советскому маршалу Коневу поставили скульптуру Путина на унитазе в виде гоблина. Ее выставили на аукцион со стартовой ценой 10 тысяч евро, а средства планируют потратить на покупку и отправку боевого беспилотника украинским войскам.