В Британии создали статую Путина с головой-членом для помощи ВСУ и бросания яйцами

В селе Белл-Энд английского графства Вустершир группа местных жителей установила статую президента России Владимира Путина золотого цвета с головой в виде пениса в знак протеста против полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Статуя была установлена в четверг рядом с дорожным знаком в центре села. Жителям села и прохожим раздавали яйца, которые можно было бросить в российского президента.

Кроме того, Путину дали звание Bellend of the Year, где слово Bellend обыгрывает название села и является созвучным с английским переводом выражения "головка члена".

