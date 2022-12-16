Окупанти вводять цілодобову комендантську під Мелітополем і в Бердянську, Маріуполь укріплюють

Під окупованим Мелітополем та в Бердянську у Запорізькій області загарбники вводять цілодобову комендантську годину на новорічні свята, а в Маріуполь везуть захисні укріплення та системи протиповітряної оборони.

Джерело: "РИА Мелитополь", радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Попри те, що нещодавно гауляйтер Євген Балицький запевняв, що час комендантської години під Новий рік не зміниться, вже 16 грудня в різних громадах на окупованій території Запорізької області росіяни почали оголошувати про запровадження цілодобової комендантської години.

Так, мешканцям Чернігівки окупаційна влада заявила, що з 25.12.22 вводиться цілодобова комендантська година із забороною виходити з житла.

У Бердянську окупаційна влада попереджає, що з 30.12.22 по 03.01.2023 вводиться цілодобова комендантська година.

Офіційно жодних пояснень немає. А неофіційно людям кажуть, що це пов'язано посиленням заходів щодо боротьби з диверсантами та терористами.

Такі заходи російські загарбники почали вживати після підривів мостів.

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Тим часом Андрющенко повідомляє, що через Маріуполь у напрямку Бердянська й Мелітополя знову посилилось переміщення військової техніки: БТРи, гаубиці, артилерія, вантажівки з військовими з причепом пушок рухаються в Запорізьку область. Зараз на техніці позначки "Z", до того були "V" та "V" в квадраті.

Натомість у Маріуполь із Росії та окупованого Криму цілодобово везуть "Зуби дракона" (бетонні укріплення – ред.).

Мангуш під Маріуполем посилено ППО типу "Бук". Там стрімко зростає кількість військового контингенту як росіян, так і бойовиків так званої "ДНР".

У Маріуполь прибули підрозділи ОМОН із Санкт-Петербурга, вони почали патрулювати вулиці нібито на випадок масових протестів через соціальне невдоволення.