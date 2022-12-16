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Оккупанты вводят круглосуточную комендантскую под Мелитополем и в Бердянске, Мариуполь укрепляют

Елена РощинаПятница, 16 декабря 2022, 16:05
Оккупанты вводят круглосуточную комендантскую под Мелитополем и в Бердянске, Мариуполь укрепляют
Движение техники РФ в Мариуполе, фото Петра Андрющенко

Под оккупированным Мелитополем и в Бердянске в Запорожской области захватчики вводят круглосуточный комендантский час на новогодние праздники, а в Мариуполь везут защитные укрепления и системы противовоздушной обороны.

Источник: "РИА Мелитополь", советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко

Детали: Несмотря на то, что недавно гауляйтер Евгений Балицкий уверял, что время комендантского часа под Новый год не изменится, уже 16 декабря в разных общинах на оккупированной территории Запорожской области россияне начали объявлять о введении круглосуточного комендантского часа.

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Так, жителям Черниговки оккупационные власти заявили, что с 25.12.22 вводится круглосуточный комендантский час с запретом выходить из жилья. 

В Бердянске оккупационные власти предупреждают, что с 30.12.22 по 03.01.2023 вводится круглосуточный комендантский час.

Официально никаких объяснений нет. А неофициально людям говорят, что это связано усилением мер по борьбе с диверсантами и террористами.

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Такие меры российские захватчики начали принимать после подрывов мостов.

Между тем Андрющенко сообщает, что через Мариуполь в направлении Бердянска и Мелитополя снова усилилось перемещение военной техники: БТРы, гаубицы, артиллерия, грузовики с военными с прицепом пушек движутся в Запорожскую область. Сейчас на технике отметки "Z", до того были "V" и "V" в квадрате.

При этом в Мариуполь из России и оккупированного Крыма круглосуточно везут "Зубы дракона" (бетонные укрепления – ред.). 

Мангуш под Мариуполем усилен ПВО типа "Бук". Там стремительно растет количество военного контингента как россиян, так и боевиков так называемой "ДНР".

В Мариуполь прибыли подразделения ОМОН из Санкт-Петербурга, они начали патрулировать улицы якобы на случай массовых протестов из-за социального недовольства.

Темы: МелитопольБердянскМариупольРосcия
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