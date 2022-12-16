На кордоні між Україною та Росією стоїть 15-ти кілометрова черга із вантажівок, які вивозять з окупованих територій в Росію українське зерно.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "На кордоні між Україною та московією в районі Новоазовська черга з вантажівок понад 15 кілометрів. Абсолютна більшість з зерном.

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Зерно везуть в тентованих вантажівках зі всієї окупованої частини Донецької області".

Деталі: За словами радника мера, стрімке прискорення мародерства росіян обумовлено тим, що 15 грудня у Сєвєродонецьку знищили майже повністю заповнений елеватор з зерном, який не встигли вкрасти окупанти.