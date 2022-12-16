На границе с РФ 15 км очереди из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты – советник мэра Мариуполя
Пятница, 16 декабря 2022, 16:36
На границе между Украиной и Россией стоит 15-ти километровая очередь из грузовиков, которые вывозят с оккупированных территорий в Россию украинское зерно.
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "На границе между Украиной и Московией в районе Новоазовска очередь из грузовиков более 15 километров. Абсолютное большинство с зерном.
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Зерно везут в тентованных грузовиках со всей оккупированной части Донецкой области".
Детали: По словам советника мэра, стремительное ускорение мародерства россиян обусловлено тем, что 15 декабря в Северодонецке уничтожили почти полностью заполненный элеватор с зерном, который не успели украсть оккупанты.
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