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На границе с РФ 15 км очереди из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты – советник мэра Мариуполя

Алена МазуренкоПятница, 16 декабря 2022, 16:36
На границе с РФ 15 км очереди из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты – советник мэра Мариуполя
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На границе между Украиной и Россией стоит 15-ти километровая очередь из грузовиков, которые вывозят с оккупированных территорий в Россию украинское зерно.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "На границе между Украиной и Московией в районе Новоазовска очередь из грузовиков более 15 километров. Абсолютное большинство с зерном.

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Зерно везут в тентованных грузовиках со всей оккупированной части Донецкой области".

Детали: По словам советника мэра, стремительное ускорение мародерства россиян обусловлено тем, что 15 декабря в Северодонецке уничтожили почти полностью заполненный элеватор с зерном, который не успели украсть оккупанты.

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Темы: зерноРосcиямародерство
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