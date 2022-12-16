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Якщо не буде світла, у Києві про тривогу попереджатимуть гучномовці

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 грудня 2022, 17:04
Якщо не буде світла, у Києві про тривогу попереджатимуть гучномовці
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

У КМДА попередили, що у разі перебоїв із зв'язком та електропостачанням у Києві про сигнал повітряної тривоги сповіщатимуть гучномовці Нацполіції та ДСНС.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Нагадуємо, що у разі перебоїв із зв'язком та електропостачанням можуть виникати збої у роботі вуличних сирен.

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У такому разі про сигнал повітряної тривоги сповіщатимуть за допомогою гучномовців Нацполіції та ДСНС".

Деталі: У КМДА закликали звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу прослідувати в укриття.

За наявності зв’язку - містян закликають орієнтуйватися на офіційні повідомлення міської влади у Telegram чи сповіщення у застосунку Київ Цифровий.

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Теми: Київповітряна тривогаКМДА
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