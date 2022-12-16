Якщо не буде світла, у Києві про тривогу попереджатимуть гучномовці
П'ятниця, 16 грудня 2022, 18:04
У КМДА попередили, що у разі перебоїв із зв'язком та електропостачанням у Києві про сигнал повітряної тривоги сповіщатимуть гучномовці Нацполіції та ДСНС.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Нагадуємо, що у разі перебоїв із зв'язком та електропостачанням можуть виникати збої у роботі вуличних сирен.
У такому разі про сигнал повітряної тривоги сповіщатимуть за допомогою гучномовців Нацполіції та ДСНС".
Деталі: У КМДА закликали звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу прослідувати в укриття.
За наявності зв’язку - містян закликають орієнтуйватися на офіційні повідомлення міської влади у Telegram чи сповіщення у застосунку Київ Цифровий.