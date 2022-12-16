Если не будет света, в Киеве о тревоге будут предупреждать громкоговорители
Пятница, 16 декабря 2022, 18:04
В КГГА предупредили, что в случае перебоев со связью и электроснабжением в Киеве о сигнале воздушной тревоги будут оповещать громкоговорители Нацполиции и ГСЧС.
Источник: КГГА
Дословно: "Напоминаем, что в случае перебоев со связью и электроснабжением могут возникать сбои в работе уличных сирен.
В таком случае о сигнале воздушной тревоги будут извещать с помощью громкоговорителей Нацполиции и ГСЧС".
Детали: В КГГА призвали обращать внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге проследовать в укрытие.
При наличии связи - горожан призывают ориентироваться на официальные сообщения городских властей в Telegram или оповещения в приложении Киев Цифровой.