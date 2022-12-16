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Если не будет света, в Киеве о тревоге будут предупреждать громкоговорители

Алена МазуренкоПятница, 16 декабря 2022, 17:04
Если не будет света, в Киеве о тревоге будут предупреждать громкоговорители
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В КГГА предупредили, что в случае перебоев со связью и электроснабжением в Киеве о сигнале воздушной тревоги будут оповещать громкоговорители Нацполиции и ГСЧС.

Источник: КГГА

Дословно: "Напоминаем, что в случае перебоев со связью и электроснабжением могут возникать сбои в работе уличных сирен.

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В таком случае о сигнале воздушной тревоги будут извещать с помощью громкоговорителей Нацполиции и ГСЧС".

Детали: В КГГА призвали обращать внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге проследовать в укрытие.

При наличии связи - горожан призывают ориентироваться на официальные сообщения городских властей в Telegram или оповещения в приложении Киев Цифровой.

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Темы: Киеввоздушная тревогаКГГА
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