Если не будет света, в Киеве о тревоге будут предупреждать громкоговорители

В КГГА предупредили, что в случае перебоев со связью и электроснабжением в Киеве о сигнале воздушной тревоги будут оповещать громкоговорители Нацполиции и ГСЧС.

Источник: КГГА

Дословно: "Напоминаем, что в случае перебоев со связью и электроснабжением могут возникать сбои в работе уличных сирен.

В таком случае о сигнале воздушной тревоги будут извещать с помощью громкоговорителей Нацполиции и ГСЧС".

Детали: В КГГА призвали обращать внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге проследовать в укрытие.

При наличии связи - горожан призывают ориентироваться на официальные сообщения городских властей в Telegram или оповещения в приложении Киев Цифровой.