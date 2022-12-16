Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Греція готова надати Україні С-300 за умови, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті

П'ятниця, 16 грудня 2022, 17:11

Міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pronews.gr.

"Якщо США встановлять на острові (Крит) систему Patriot і після того, як вона буде інтегрована – з’єднана з національною системою протиповітряної оборони, то С-300 можна буде зняти. Така ж процедура застосовується до будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського виробництва, яку вони, можливо, захочуть направити в Україну", – сказав Панайотопулос на нараді в грецькому Міноборони.

Реклама:

Видання зазначає, що зі слів Панайотопулоса випливає: в разі надання американських засобів ППО Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва – "Тор-М1" та "Оса-АКМ".

Також Pronews.gr зауважує, що міністр оборони Греції говорив не про купівлю Patriot, а лише про їхнє встановлення США, що означає, що ці системи ППО на Криті перебуватимуть під американським контролем.

Ще у вересні грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість, як відомо, Греція передала Україні старі БМП-1  взамін на німецькі бронемашини типу Marder1A3.

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

Читайте також: С-300 з Греції допоможе Україні. Якщо для греків людяність та свобода мають значення.

Теми: ГреціяППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Греція
War Speeches. Тиждень неспокою та дипломатичних невдач для Росії
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
У Греції борються одночасно з десятками пожеж, найскладніша триває 10 днів
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: