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Греция готова предоставить Украине С-300 при условии, если США разместят ЗРК Patriot на Крите

Пятница, 16 декабря 2022, 17:11

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине греческие зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pronews.gr.

"Если США установят на острове (Крит) систему Patriot и после того, как она будет интегрирована - соединена с национальной системой противовоздушной обороны, то С-300 можно будет снять. Такая же процедура применяется к любой другой системе противовоздушной обороны российского производства, которую они, возможно, захотят направить в Украину", - сказал Панайотопулос на совещании в греческом Минобороны.

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Издание отмечает, что из слов Панайотопулоса следует: в случае предоставления американских средств ПВО Греция также может отправить в Украину другие средства ПВО российского производства - "Тор-М1" и "Оса-АКМ".

Также Pronews.gr отмечает, что министр обороны Греции говорил не о покупке Patriot, а лишь об их установке США, что означает, что эти системы ПВО на Крите будут находиться под американским контролем.

Еще в сентябре греческий премьер Кириакос Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.

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Зато, как известно, Греция передала Украине старые БМП-1 взамен на немецкие бронемашины типа Marder1A3.

Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.

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Темы: ГрецияПВО
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