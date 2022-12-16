Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб
П'ятниця, 16 грудня 2022, 17:36
Росіяни укріплюють лінію оборони на кордоні окупованих Криму та Херсонської області, а також посилюють охорону Північнокримського каналу за рахунок мобілізованих.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим.
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Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю".