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Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 18:36
скріншот deepstatemap

Росіяни укріплюють лінію оборони на кордоні окупованих Криму та Херсонської області, а також посилюють охорону Північнокримського каналу за рахунок мобілізованих.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим.

Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю".

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Теми: ГенштабКримХерсонська областьокупація
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