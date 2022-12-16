Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб

Росіяни укріплюють лінію оборони на кордоні окупованих Криму та Херсонської області, а також посилюють охорону Північнокримського каналу за рахунок мобілізованих.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим.

Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю".