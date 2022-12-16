Оккупанты укрепляют линию обороны между Херсонщиной и Крымом – Генштаб
Пятница, 16 декабря 2022, 18:36
Россияне укрепляют линию обороны на границе оккупированных Крыма и Херсонской области, а также усиливают охрану Северо-Крымского канала за счет мобилизованных.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым.
Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения к временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края".
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