Оккупанты укрепляют линию обороны между Херсонщиной и Крымом – Генштаб

Россияне укрепляют линию обороны на границе оккупированных Крыма и Херсонской области, а также усиливают охрану Северо-Крымского канала за счет мобилизованных.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым.

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Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения к временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края".