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В уряді кажуть, що ЄС пришвидшив оцінку виконання Україною критеріїв кандидата на вступ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 19:00
ілюстративне фото Getty Images

У Кабінеті міністрів очікують, що Європейська комісія навесні 2023 року попередньо оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", у п’ятницю повідомив офіс віцепрем’єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції, посилаючись на висновки Ради ЄС із загальних питань, оприлюднених 13 грудня.

У висновках зазначено, що Рада ЄС бере до уваги наміри Європейської Комісії надати оновлену інформацію щодо прогресу України у виконанні рекомендацій Єврокомісії навесні 2023 року у доповнення (без заподіяння шкоди) до комплексного регулярного звітування про розширення ЄС.

"Рада вітає зусилля України у сфері реформ у такі складні часи та заохочує країну продовжувати йти цим шляхом і виконати умови, визначені у висновку Комісії щодо її заявки на членство в ЄС", – зазначається в документі.

Також Рада ЄС відзначила значні зусилля, які Україна продемонструвала для досягнення цілей, визначених у рекомендаціях Єврокомісії щодо статусу кандидата, а також суттєвий прогрес загалом в процесі реформ.

"Це є важливим рішенням для забезпечення високої динаміки процесу європейської інтеграції України, а також підготовки до початку переговорів про членство", – зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Той факт, що оновлена інформація про прогрес України щодо руху в ЄС буде оприлюднена навесні 2023 року, дає Києву змогу пришвидшити початок переговори про членство.

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Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише в жовтня восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.

Детально Європейська правда пояснювала це у статті "Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС"

Теми: ЄСКабінет міністрів
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