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В Кабмине говорят, что ЕС ускорил оценку выполнения Украиной критериев кандидата на вступление

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 18:00
В Кабмине говорят, что ЕС ускорил оценку выполнения Украиной критериев кандидата на вступление
иллюстративное фото Getty Images

В Кабинете министров ожидают, что Европейская комиссия весной 2023 года предварительно оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщил офис вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, ссылаясь на заключения Совета ЕС по общим вопросам, обнародованных 13 декабря.

В выводах указано, что Совет ЕС принимает во внимание намерения Европейской Комиссии предоставить обновленную информацию о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии весной 2023 года в дополнение (без причинения вреда) к комплексной регулярной отчетности о расширении ЕС.

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"Совет приветствует усилия Украины в сфере реформ в такие сложные времена и поощряет страну продолжать идти по этому пути и выполнить условия, определенные в заключении Комиссии по ее заявке на членство в ЕС", - отмечается в документе.

Также Совет ЕС отметил значительные усилия, которые Украина продемонстрировала для достижения целей, определенных в рекомендациях Еврокомиссии относительно статуса кандидата, а также существенный прогресс в целом в процессе реформ.

"Это является важным решением для обеспечения высокой динамики процесса европейской интеграции Украины, а также подготовки к началу переговоров о членстве", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Тот факт, что обновленная информация о прогрессе Украины по движению в ЕС будет обнародована весной 2023 года, дает Киеву возможность ускорить начало переговоров о членстве.

До сих пор в ЕС настаивали, что первая оценка прогресса и рекомендации для "работы над ошибками" будут представлены только в октябре осенью 2023 года. Это означало отсрочку процесса европейской интеграции Украины минимум на полгода и могло привести к тому, что официальное начало переговоров о членстве было бы отложено до формирования нового состава комиссии.

Подробно Европейская правда объясняла это в статье "Венгерский тормоз. Как Брюссель откладывает дальнейшее сближение Украины и Молдовы с ЕС".

Темы: ЕСКабинет министров
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