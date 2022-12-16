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Парламент Хорватії не схвалив участі в місії ЄС із підготовки українських військових

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 19:19

Хорватський парламент у п'ятницю відхилив пропозицію про приєднання країни до місії ЄС на підтримку українських військових (EUMAM).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У голосуванні брали участь 107 із 151 депутата парламенту Хорватії. З них 97 проголосували "за", десять – висловилися проти.

Оскільки раніше про відмову схвалити участь у місії EUMAM заявив президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми симпатіями до РФ, для його затвердження парламентом потрібна була більшість у дві треті голосів.

Хорватські опозиційні депутати заявили, що не хочуть ставати заручниками політичних розбіжностей вищого керівництва країни і заявили, що конституція не передбачає голосування парламенту з питань, які зазвичай затверджуються президентом за погодженням з урядом.

Натомість прем’єр Хорватії Андрей Пленкович, який ініціював голосування в парламенті, відкинув критику, заявивши, що участь Загреба у військовій місії ЄС "є лише послідовним, принциповим і раціональним рішенням Хорватії, що відповідає її національним інтересам".

Як писали хорватські медіа, Хорватія у межах місії, найімовірніше, мала пропонувати свій досвід підготовки у сфері тактичної медицини, створення оборонних укріплень, встановлення мінних загороджень та розмінування. Передбачалося, що протягом двох років на хорватській території пройдуть підготовку до 100 українських військовослужбовців.

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Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовностіМандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро. 

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Теми: ХорватіяЄСЗбройні сили
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