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Парламент Хорватії не схвалив участі в місії ЄС із підготовки українських військових

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 18:19

Хорватський парламент у п'ятницю відхилив пропозицію про приєднання країни до місії ЄС на підтримку українських військових (EUMAM).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У голосуванні брали участь 107 із 151 депутата парламенту Хорватії. З них 97 проголосували "за", десять – висловилися проти.

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Оскільки раніше про відмову схвалити участь у місії EUMAM заявив президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми симпатіями до РФ, для його затвердження парламентом потрібна була більшість у дві треті голосів.

Хорватські опозиційні депутати заявили, що не хочуть ставати заручниками політичних розбіжностей вищого керівництва країни і заявили, що конституція не передбачає голосування парламенту з питань, які зазвичай затверджуються президентом за погодженням з урядом.

Натомість прем’єр Хорватії Андрей Пленкович, який ініціював голосування в парламенті, відкинув критику, заявивши, що участь Загреба у військовій місії ЄС "є лише послідовним, принциповим і раціональним рішенням Хорватії, що відповідає її національним інтересам".

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Як писали хорватські медіа, Хорватія у межах місії, найімовірніше, мала пропонувати свій досвід підготовки у сфері тактичної медицини, створення оборонних укріплень, встановлення мінних загороджень та розмінування. Передбачалося, що протягом двох років на хорватській території пройдуть підготовку до 100 українських військовослужбовців.

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовностіМандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро. 

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Теми: ХорватіяЄСЗбройні сили
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