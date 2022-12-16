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Парламент Хорватии не одобрил участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 19:19

Хорватский парламент в пятницу отклонил предложение о присоединении страны к миссии ЕС в поддержку украинских военных (EUMAM).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В голосовании принимали участие 107 из 151 депутата парламента Хорватии. Из них 97 проголосовали "за", десять - высказались против.

Поскольку ранее об отказе одобрить участие в миссии EUMAM заявил президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими симпатиями к РФ, для его утверждения парламентом нужно было большинство в две трети голосов.

Хорватские оппозиционные депутаты заявили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий высшего руководства страны и заявили, что конституция не предусматривает голосования парламента по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.

Зато премьер Хорватии Андрей Пленкович, который инициировал голосование в парламенте, отверг критику, заявив, что участие Загреба в военной миссии ЕС "является лишь последовательным, принципиальным и рациональным решением Хорватии, отвечающим ее национальным интересам".

Как писали хорватские медиа, Хорватия в рамках миссии, скорее всего, должна была предлагать свой опыт подготовки в области тактической медицины, создания оборонительных укреплений, установки минных заграждений и разминирования. Предполагалось, что в течение двух лет на хорватской территории пройдут подготовку до 100 украинских военнослужащих.

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Новая тренировочная миссия Европейского союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

Темы: ХорватияЕСВооруженные силы
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