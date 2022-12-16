Білий дім поки не бачить ознак повторного наступу росіян на Київ

Сполучені Штати наразі не вважають, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не бачили нічого, що свідчило б про те, що Путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України. Ми не бачимо жодних ознак того, що найближчим часом відбудеться наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим", – цитує його портал DefenseOne.

За словами представника Білого дому, наразі ніщо не вказує на наміри Росії та її президента Владіміра Путіна всерйоз закінчити розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом або шляхом переговорів.

"Насправді ж усе, що він (Путін) робить, говорить нам про протилежне – він продовжує купувати безпілотники в Ірані, зараз прагне поглибити оборонні відносини з Іраном, все ще шукає джерела боєприпасів в інших місцях по всьому світу", – додав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ уже в січні 2023 року.

За даними Politico, Сполучені Штати розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.