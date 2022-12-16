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Білий дім поки не бачить ознак повторного наступу росіян на Київ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 19:06
Білий дім поки не бачить ознак повторного наступу росіян на Київ
Джон Кірбі, фото Getty Images

Сполучені Штати наразі не вважають, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не бачили нічого, що свідчило б про те, що Путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України. Ми не бачимо жодних ознак того, що найближчим часом відбудеться наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим", – цитує його портал DefenseOne.

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За словами представника Білого дому, наразі ніщо не вказує на наміри Росії та її президента Владіміра Путіна всерйоз закінчити розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом або шляхом переговорів.

"Насправді ж усе, що він (Путін) робить, говорить нам про протилежне – він продовжує купувати безпілотники в Ірані, зараз прагне поглибити оборонні відносини з Іраном, все ще шукає джерела боєприпасів в інших місцях по всьому світу", – додав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ уже в січні 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Politico, Сполучені Штати розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.

Теми: СШАКиїввійна
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