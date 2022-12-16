Зеленський: Росіянам вистачить ракет ще для кількох масованих ударів
Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіянам вистачить ракет ще для кількох таких масованих ударів, як 16 грудня, але це не змінить розстановки сил у війні.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє".
Деталі: Зеленський повідомив, що в більшості міст та регіонів у п’ятницю були застосовані аварійні відключення електрики.
"У Києві та 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання", - заявив він.
Президент також попросив представників обласної та місцевої влади "бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності" - співпрацювати з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів незламності.
Що передувало: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.
В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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