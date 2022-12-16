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Зеленський: Росіянам вистачить ракет ще для кількох масованих ударів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 20:21

Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіянам вистачить ракет ще для кількох таких масованих ударів, як 16 грудня, але це не змінить розстановки сил у війні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє".

Деталі: Зеленський повідомив, що в більшості міст та регіонів у п’ятницю були застосовані аварійні відключення електрики.

"У Києві та 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання", - заявив він.

Президент також попросив представників обласної та місцевої влади "бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності" - співпрацювати з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів незламності.

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Що передувало: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.

В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Теми: Зеленськийвійнаракетний удар
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