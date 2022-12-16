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Зеленский: Россиянам хватит ракет еще для нескольких массированных ударов

Катерина ТищенкоПятница, 16 декабря 2022, 19:21
Зеленский: Россиянам хватит ракет еще для нескольких массированных ударов

Президент Владимир Зеленский заявляет, что россиянам хватит ракет еще для нескольких таких массированных ударов, как 16 декабря, но это не изменит расстановку сил в войне.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "На что бы ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое".

Детали: Зеленский сообщил, что в большинстве городов и регионов в пятницу были применены аварийные отключения электричества.

"В Киеве и 14 областях также в результате отключений энергии остановилось водоснабжение", - заявил он.

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Президент также попросил представителей областной и местной власти "быть активнее в создании дополнительного запаса энергопрочности" - сотрудничать с бизнесом, чтобы больше компаний приобщались к карте Пунктов несокрушимости.

Что предшествовало: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.

В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Темы: Зеленскийвойнаракетный удар
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