Боррель після ракетних ударів РФ: ЄС активізує підтримку України

Масовані ракетні удари Росії по Україні у п’ятницю, на додаток до щоденних обстрілів цивільного населення і цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невибіркового терору Кремля.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда"

"Ці жорстокі, нелюдські атаки спрямовані на збільшення людських страждань та позбавлення українського населення, а також лікарень, аварійних служб та інших критично важливих служб електрики, опалення та води", - заявив Боррель.

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Ці бомбардування є воєнними злочинами і варварством, їхні винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, додав глава європейської дипломатії.

"ЄС та його партнери активізують зусилля щодо надання надзвичайної допомоги, необхідної українському народу для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання. Український народ демонструє захоплюючу силу, мужність та стійкість у протистоянні агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ним. Так довго, як це необхідно, і тією мірою, якою це необхідно", - підкреслив Боррель.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав негайно збільшити поставки озброєння Україні після чергової масованої ракетної атаки РФ по цивільній інфраструктурі.

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На тлі масованої ракетної атаки РФ Білий дім анонсував черговий пакет військової допомоги Україні із засобами ППО.

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