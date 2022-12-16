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Боррель після ракетних ударів РФ: ЄС активізує підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 20:39
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Масовані ракетні удари Росії по Україні у п’ятницю, на додаток до щоденних обстрілів цивільного населення і цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невибіркового терору Кремля.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда"

"Ці жорстокі, нелюдські атаки спрямовані на збільшення людських страждань та позбавлення українського населення, а також лікарень, аварійних служб та інших критично важливих служб електрики, опалення та води", - заявив Боррель.

Ці бомбардування є воєнними злочинами і варварством, їхні винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, додав глава європейської дипломатії.

"ЄС та його партнери активізують зусилля щодо надання надзвичайної допомоги, необхідної українському народу для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання. Український народ демонструє захоплюючу силу, мужність та стійкість у протистоянні агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ним. Так довго, як це необхідно, і тією мірою, якою це необхідно", - підкреслив Боррель.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав негайно збільшити поставки озброєння Україні після чергової масованої ракетної атаки РФ по цивільній інфраструктурі.

На тлі масованої ракетної атаки РФ Білий дім анонсував черговий пакет військової допомоги Україні із засобами ППО.

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Теми: ЄСракетний удар
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