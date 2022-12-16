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Боррель после ракетных ударов РФ: ЕС активизирует поддержку Украины

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 20:39
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Массированные ракетные удары России по Украине в пятницу, в дополнение к ежедневным обстрелам гражданского населения и гражданской инфраструктуры, являются еще одним примером неизбирательного террора Кремля.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении в пятницу, сообщает "Европейская правда"

"Эти жестокие, бесчеловечные атаки направлены на увеличение человеческих страданий и лишение украинского населения, а также больниц, аварийных служб и других критически важных служб электричества, отопления и воды", - заявил Боррель.

Эти бомбардировки являются военными преступлениями и варварством, их виновники должны быть привлечены к ответственности, добавил глава европейской дипломатии.

"ЕС и его партнеры активизируют усилия по оказанию чрезвычайной помощи, необходимой украинскому народу для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения. Украинский народ демонстрирует захватывающую силу, мужество и стойкость в противостоянии агрессивной войне России. Европейский Союз твердо солидарен с ним. Так долго, как это необходимо, и в той мере, в какой это необходимо", - подчеркнул Боррель.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал немедленно увеличить поставки вооружения Украине после очередной массированной ракетной атаки РФ по гражданской инфраструктуре.

На фоне массированной ракетной атаки РФ Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине со средствами ПВО.

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Темы: ЕСракетный удар
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