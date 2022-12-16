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Боррель после ракетных ударов РФ: ЕС активизирует поддержку Украины

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 19:39
Боррель после ракетных ударов РФ: ЕС активизирует поддержку Украины
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Массированные ракетные удары России по Украине в пятницу, в дополнение к ежедневным обстрелам гражданского населения и гражданской инфраструктуры, являются еще одним примером неизбирательного террора Кремля.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении в пятницу, сообщает "Европейская правда"

"Эти жестокие, бесчеловечные атаки направлены на увеличение человеческих страданий и лишение украинского населения, а также больниц, аварийных служб и других критически важных служб электричества, отопления и воды", - заявил Боррель.

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Эти бомбардировки являются военными преступлениями и варварством, их виновники должны быть привлечены к ответственности, добавил глава европейской дипломатии.

"ЕС и его партнеры активизируют усилия по оказанию чрезвычайной помощи, необходимой украинскому народу для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения. Украинский народ демонстрирует захватывающую силу, мужество и стойкость в противостоянии агрессивной войне России. Европейский Союз твердо солидарен с ним. Так долго, как это необходимо, и в той мере, в какой это необходимо", - подчеркнул Боррель.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал немедленно увеличить поставки вооружения Украине после очередной массированной ракетной атаки РФ по гражданской инфраструктуре.

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На фоне массированной ракетной атаки РФ Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине со средствами ПВО.

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Темы: ЕСракетный удар
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