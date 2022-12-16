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Через російський обстріл на Київщині постраждало 4 людей – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 19:51
Через російський обстріл на Київщині постраждало 4 людей – ОВА
ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА, ФОТО З TELEGRAM

Внаслідок ракетного обстрілу у п’ятницю на Київщині постраждало 4 осіб, одна з яких залишається в лікарні.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Дослівно: "Станом на зараз, через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний".

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Деталі: Кулеба зазначив, що ситуація з відновленням електрики на Київщині після обстрілу "поступово вирівнюється".

"Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин", - написав він.

Голова ОВА додав, що вся критична інфраструктура в області працює.

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Що передувало: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.

В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше Кулеба повідомляв, що внаслідок масованої атаки на Київщині пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області.

Теми: Київська областьракетний ударвійна
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