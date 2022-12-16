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Из-за российского обстрела в Киевской области пострадали 4 человека – ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 16 декабря 2022, 19:51
Из-за российского обстрела в Киевской области пострадали 4 человека – ОВА
АЛЕКСЕЙ КУЛЕБА, ФОТО ИЗ TELEGRAM

В результате ракетного обстрела в пятницу на Киевщине пострадали 4 человека, один из которых остается в больнице.

Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram

Дословно: "По состоянию на сейчас, из-за ракетной атаки имеем четырех пострадавших. Трое уже дома, один человек остается в больнице. Состояние стабильное".

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Детали: Кулеба отметил, что ситуация с восстановлением электричества в Киевской области после обстрела "постепенно выравнивается".

"Энергетики работают, чтобы выйти в плановые отключения и до полуночи запитать Бровары и Борисполь. В Белой Церкви ситуация сложнее, но есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам", - написал он.

Глава ОГА добавил, что вся критическая инфраструктура в области работает.

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Что предшествовало: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.

В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее Кулеба сообщал, что в результате массированной атаки на Киевщине поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.

Темы: Киевская областьракетный ударвойна
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