Сунак просить оцінити прогрес війни в Україні, в його уряді побоюються сповільнення підтримки Києва – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит, що оцінить вплив британської військової допомоги на хід повномасштабної війни в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", високопоставлене джерело в британськрому уряді розповіло BBC.

Аудит передбачає, що в уряді на основі наявних даних Сунаку підготують звіт із оцінкою того, як розвиваються події у війні в Україні та яке значення має військова допомога Лондона Києву. "Йдеться про те, щоб подивитися, що ми вклали і що ми отримали на виході", – пояснює джерело.

В уряді Британії вважають, що такий обережний підхід прем’єра до підтримки України може завадити збільшенню військової допомоги України у, як стверджується, вирішальний момент на полі бою.

За оцінками британських посадовців, наразі й Україна, і Росія перебувають у глухому куті, і єдиний спосіб для однієї зі сторін досягти переваги – суттєве збільшення постачання зброї. Тоді як Росія фактично вичерпала свої запаси, Україна може поповнити їх – та лише за допомогою США і ключових держав Європи на чолі з Британією.

Співрозмовник BBC побоюється, що через аудит Сунак у дечому переймає підхід президента США Джо Байдена, який намагається уникнути провокування більш масштабного конфлікту через надання Україні певної зброї.

"Ми посилили рішучість США на всіх рівнях – це був тиск з нашого боку, але завжди дружній. Ми не хочемо, щоб Ріші посилював обережність Байдена. Ми хочемо, щоб він наполягав так, як це робив Борис (Джонсон)", – додає він.

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Джерело видання каже, що президент України Володимир Зеленський у курсі намірів прем’єра Британії та заохочує його зберігати сильну військову підтримку його країни.

"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Тому він розмовляв із Ріші. Він намагається надихнути його, кажучи, що Велика Британія – великий визволитель, великий боєць, ми потребуємо вас ", – сказав співрозмовник BBC.

Британія, як відомо, є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні. Раніше британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

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