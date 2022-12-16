Сунак просит оценить прогресс войны в Украине, в его кабмине опасаются замедления поддержки Киева – СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", высокопоставленный источник в британськрому правительстве рассказал BBC.

Аудит предполагает, что в правительстве на основе имеющихся данных Сунака подготовят отчет с оценкой того, как развиваются события в войне в Украине и какое значение имеет военная помощь Лондона Киеву. "Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили на выходе", - объясняет источник.

В правительстве Великобритании считают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Украине в, как утверждается, решающий момент на поле боя.

По оценкам британских чиновников, сейчас и Украина, и Россия находятся в тупике, и единственный способ для одной из сторон достичь преимущества - существенное увеличение поставок оружия. Тогда как Россия фактически исчерпала свои запасы, Украина может пополнить их - но только с помощью США и ключевых государств Европы во главе с Британией.

Собеседник BBC опасается, что из-за аудита Сунак в чем-то перенимает подход президента США Джо Байдена, который пытается избежать провоцирования более масштабного конфликта путем предоставления Украине определенного оружия.

"Мы усилили решимость США на всех уровнях - это было давление с нашей стороны, но всегда дружественное. Мы не хотим, чтобы Риши усиливал осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он настаивал так, как это делал Борис (Джонсон)", - добавляет он.

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Источник издания говорит, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе намерений премьера Великобритании и поощряет его сохранять сильную военную поддержку его страны.

"Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Поэтому он разговаривал с Риши. Он пытается вдохновить его, говоря, что Великобритания - великий освободитель, великий боец, мы нуждаемся в вас", - сказал собеседник BBC.

Великобритания, как известно, является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине. Ранее британский премьер Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.

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